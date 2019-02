Harju Elekter teatas dividendi, tulemused kukutavad aktsiat

Täna avaldatud Harju Elektri majandustulemustest selgub, et uute ettevõtete kontserni sulandamine ja soovitud kasuminumbrite juurde jõudmine nõuab veel aega ja raha. Dividendi pakutakse 18 senti aktsia kohta, mida on vähem kui aasta varem.

Harju Elektri juhatuse esimees Andres Allikmäe Foto: Raul Mee

Neljandas kvartalis kasvas Harju Elektri müügitulu 2017. aasta sama perioodiga võrreldes ligi 11%, 31,7 miljoni euroni. Seevastu puhaskasum kahanes 1,5 miljonilt eurolt 0,7 miljoni euroni. Aastaga kasvas müügitulu 120,8 miljoni euroni, emaettevõtte aktsionäride puhaskasum oli 1,5 miljonit eurot. 2018. aastal ulatus see PKC aktsiate müügist tuleneva eriefekti tõttu 29 miljoni euroni, kuid ülemöödunud aastal oli see number 3,2 miljonit – teiste sõnadega on kasumlikkus surve all. Kasumlikkust mõjutab arvesse võetud laevaehituse elektritöödega seotud võimalik kahjum 1,9 miljoni euro ulatuses. Kahjumi tegelik suurus selgub läbirääkimiste ja juriidiliste vaidluste lõppemisel. Kasum aktsia kohta oli 0,09 eurot.