Rootslased alustasid Swedbanki siseinfo lekke kohta juurdlust

Rootsi majanduskuritegude uurimise büroo peaprokurör Thomas Langrot teatas, et Swedbanki vastu alustatakse juurdlust seoses kahtlusega, et pangast on lekkinud siseinfo.

Teade tuleb Dagens Industri andmetel vahetult pärast seda, kui Dagens Nyheter eile teatas, et Swedbanki suuromanikud sai varasemalt infot SVTs möödunud kolmapäeval avaldatud rahapesuskandaali kohta.