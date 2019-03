Ettevõtete tulemused üllatasid investoreid

Maailma aktsiaturud nägid tänavu jaanuaris parimat aasta esimest kuud pärast 1987. aastat, tõdeb Luminori Baltikumi investeerimisnõustamise juht Anton Skvortsov panga edastatud pressiteates. Peamise tõuke andsid sellele ettevõtete oodatust paremad kasumid.

Maailma aktsiaturgude koondindeks tõusis jaanuaris 7,4%. Foto: EPA

Maailma aktsiaturgude koondindeks tõusis jaanuaris 7,4% ning jäi kõigi aegade kõrgeimast tasemest vaid 5% allapoole. „Aktsiahindasid aitas kergitada investorite meeleolu paranemine, mille tingis prognoosituga võrreldes tehtud ettevõtete üllatavalt head majandustulemused,“ ütles Skvortsov.

Kõige tugevamat kasvu näitasid seejuures USA ettevõtted, aruande juba esitanutest ületasid kasumiprognoose koguni 71%. Euroopas ületasid analüütikute ootusi 45% juba oma tulemused avaldanud ettevõtetest. Tulevikuväljavaadetes eeldavad analüütikud, et maailma ettevõtete kasum suureneb 2019. aasta jooksul 7%.

Mõõdukalt optimistlik tulevikuprognoos

Üks oluline majanduse tervise näitaja, globaalne ostujuhtide indeks (PMI), on aasta tagusega võrreldes langustrendis, andes signaale majanduskasvu aeglustumisest. Samale tendentsile viitavad Skvortsovi hinnangul ka pikaajalised kasvuprognoosid – praegu eeldatakse, et aasta jooksul suureneb maailma ettevõtete kasum 7%, kuigi vaid neli kuud tagasi oli see näitaja 11%. Samuti on analüütikud hakanud maailma majanduskasvu prognoosi langetama, näiteks IMF langetas 2019. aasta globaalset kasvuprognoosi 3,5%-le.

Positiivse poole pealt võib Skvortsovi sõnul öelda, et selline aeglustumine aitab hoida inflatsiooni väga mõõdukal tasemel. „Sellest tulenevalt on globaalsetel keskpankadel rohkem ruumi säilitada soodsat rahapoliitikat. Selle tagajärjel on intressimäärad langenud üsna märkimisväärselt ning elimineerinud ühe aktsiainvestorite muredest,“ kommenteeris ta.

Samuti on märke, et pikas perspektiivis peaksid aktsiaturud olema üsna positiivsed. Näiteks on globaalse aktsiaturu hinnad langenud ajalooliselt keskmisele tasemele, mis tähendab, et aktsiaturud on õiglaselt hinnatud. Varasemate perioodide andmed näitavad sedagi, et ostmine pärast märkimisväärset hinnalangust suurendab viie aasta positiivse tulususe tõenäosust.