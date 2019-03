Hiinlaste Huawei valmistub USA valitsust kohtusse kaebama, sest viimane keelas valitsusasutustes firma toodangu, sealhulgas telefonide kasutamise.

Huawei peamine argument on see, et kedagi ei tohi karistada ilma süüdimõistva kohtuotsuseta. Telekomihiiu toodete keelustamine USA valitsusasutustes ettevõtte sõnul seda aga kahtlemata tähendab.

USA käsitleb Huawei tooteid kui julgeolekuohtu ning firma telefonide ja seadmete kasutamine võimaldab kartuste kohaselt ebasõbralikele režiimidele juurdepääsu tundlikule informatsioonile.

Huawei on korduvalt sellistele kartustele vastanud, väites isegi, et ettevõte ei töötaks mõne teise riigi vastu isegi siis, kui Hiina valitsus neilt seda nõuaks.