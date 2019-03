Veebruar tõi portfelli turbulentsi

Lõin veebruarikuu numbrid kokku ja kuigi jäin tulemusega plusspoolele, ei õnnestunud mul paraku USA turgu lüüa.

Kuu parim tõusja oli investor Toomase portfellis LHV aktsia. Foto: Andras Kralla

Investorid armastavad end tihti igasuguste indeksitega võrrelda ja ma pole saladust teinud, et kaks indeksit, millega mina enda portfelli olen võidu jooksma pannud, on Standard & Poor´s 500 ja Tallinna börsiindeks. Viimast võitsin korralikult: kui Tallinna börs kukkus veebruaris eelkõige Tallinki nõrkuse tõttu 1,4%, siis SPX kosus eurodes arvestatuna 3,6%. Mina teenisin napilt paar tuhat eurot ja mu portfell kosus jaanuariga võrreldes vaid 0,6% ehk aastataguse ajaga on mu portfell kasvanud vaid 6,2% (2252 eurot), nii et 12protsendisest tootluseesmärgist jään veel maha. Plussis oli laias laastus pool portfellist.