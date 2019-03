Boeingu aktsia kukub

Viie kuu jooksul on alla kukkunud kaks Ameerika lennukompanii Boeingu lennukit, hukkunuid on kokku 346 ning Boeingu aktsia on languses.

Boeing 737 Max 8 rusud Etioopias, 50km kaugusel pealinnast. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Boeingi aktsia võttis eelturul suuna alla, langedes üle 9 protsendi, 384 dollarini.