Deutsche Bank ja Commerzbank plaanivad ühinemist?

Eile ilmunud raportite kohaselt plaanivad Deutsche Bank ja Commerzbank ühinemist. Foto: Reuters/Scanpix

Deutsche Banki juhatus nõustus alustama liitumisläbirääkimisi konkureeriva panga Commerzbankiga, ütles asjaga kursis olev inimene Reutersile pühapäeval.

Allikas, kes soovis jääda anonüümseks, kinnitas varasemalt ajalehes Welt am Sonntag avaldatud informatsiooni. Ta ütles, et esimesed mitteametlikud kõnelused on väikse grupi sees juba peetud, aga üldiselt on kogu protsess väga algusjärgus.

Nii Deutsche Banki kui ka Commerzbanki pressiesindajad keeldusid väiteid kommenteerimast.

Sarnaseid spekulatsioone on viimastel kuudel olnud palju. Arvatakse, et finantssektori firmade liitumist toetab ka Saksamaa rahandusminister Olaf Scholz, kes on pidevalt rääkinud vajadusest panku tugevdada.

Mõlema panga aktsiad reageerisid kiire tõusuga. Deutsche Banki aktsia on täna kallinenud New Yorgi börsil 5,1 protsenti, 9,08 dollarini. Commerzbanki aktsia tõusis täna Fankfurdi börsil 7,2 protsenti, 7,10 euroni.

Nii Deutsche Bank kui ka Commerzbank pole suutnud pärast globaalset finantskriisi jätkusuutlikult kasumit teenida.