Pressinõukogu mõistis investor Toomase õigeks

Pressinõukogu arutas SEB Markets kaebust Äripäevas 27. novembril ilmunud artikli „Milline pank on kohalikule investorile soodsaim?“ peale ja otsustas, et leht ei rikkunud head ajakirjandustava.

Investor Toomase investeerimisotsuseid langetavad Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud ühiselt. Toomas alustas investeerimist 2002. aastal, mil tema käsutusse anti miljon Eesti krooni reaalset raha eesmärgiga seda investeerimise teel kasvatada. Praeguseks on portfelli väärtuseks 314 375 eurot. Foto: Andras Kralla

Artikkel kajastab Äripäeva poolt väljamõeldud investor Toomase portfelli ja toob välja võrdluse, miks Toomas kasutab Swedbanki kauplemiskontot. SEB Markets kaebas Pressinõukogule, et artiklis ei ole arvestatud kõigi suuremate turul tegutsevate osapooltega. Kaebaja leiab, et kuigi artiklis tehakse turuvõrdlust Eestis investeerimisteenuseid pakkuvatest pankadest, käsitletakse loos peamiselt LHV ja Swedbanki teenuseid, ignoreerides Eesti suuruselt teist universaalpanka – SEBd. Kaebaja ei ole rahul, et artikli jaoks ei küsitud SEB kommentaari ja SEB teenuseid ei toodud võrdlusesse.