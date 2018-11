Kui teenustasu sööb investori tootlust

Maksimaalse tootluse teenimiseks on olulise tähtsusega aktsiate hoiustamise ja ostmisega kaasnevad tasud, mis on pankadel ning välismaakleritest teenusepakkujatel väga erinevad – soodsaima valiku tegemiseks tuleb arvestada oma profiili.

Teenusepakkujat valides tuleb endalt kõigepealt küsida, milline on senine kogemus investeerimises, kas investeeritakse ainult Baltikumi või on portfellis ka välisaktsiaid ning milline on erinevatesse geograafilistesse piirkondadesse tehtud investeeringute suhe.

Heaks näiteks on Äripäeva investor Toomas, kelle portfellis on mitmesuguseid aktsiaid ning kes kasutab praegu Swedbanki kauplemiskontot, teades, et LHV pangas oleks Balti aktsiate hoidmine tasuta ning ka USA aktsiate dividenditulu maksustataks LHVs poole väiksema tulumaksuga.

Vahe on tuntav