Neli põhjust, mis tõstsid nafta hinna nelja kuu tippu

Möödunud aasta lõpus paarkümmend protsenti odavnenud toornafta on erinevate tegurite koosmõjul tänavu taas kallinema hakanud.

Naftatootmine Texases Foto: Reuters/Scanpix

Reutersi andmetel on põhjuseid neli: esiteks OPECi tootmispiirangud, teiseks maailma suurimate naftavarudega Venetzuela valitsuskriis ning sellega kaasnevad USA sanktsioonid, USA sanktsioonid Iraanile ja tema naftale ning neljandaks USA enda naftavarude väike kahanemine kuu alguses.

Siin ei ole mõju avaldanud ka maailma majanduse jahtumine - nii tänaste numbrite kui ka maailmapanga-rahvusvahelise valuutafondi prognooside lõikes.

Täna kallines WTI toornafta 0,2%, 58,4 dollarile, Brenti barrel 0,3%, 67,8 dollarile. Alates aasta algusest on Brenti barreli hind kallinenud 25%, kuid jääb veel maha oktoobrikuisest tipust, mil barreli eest tuli välja käia ligi 85 dollarit. Sealtmaalt on nafta järjest odavnema hakanud, hinnapõhi saavutati jaanuari alguses ning sellest hetkest alates on hind taas järjekindlalt ülespoole liikunud.