Sõidujagamisfirma Lyft avalikustas börsiletuleku dokumendid

Sõidujagamisfirma Uberi ja Lyfti rakendused telefonis New Yorgis. Foto: Xinhua/Li Muzi/Scanpix

USA-s ja Kanadas tegutsev sõidujagamisfirma Lyft avalikustas reedel oma aktsiate avaliku esmaemissiooni dokumendid, millest selgub, et firma sai eelmisel aastal üle 900 miljoni dollari kahjumit, vahendab CNBC.

Lyft, mis teatas eelmise aasta detsembris, et annab aktsiate avaliku esmaemissiooni jaoks dokumendid sisse, võistleb börsile mineku osas konkurent Uberiga. Lyft on esimeste olulisemate börsidebüütide seas käesoleval aastal.

Lyfti emissiooniprospektist selgub, et firma sai küll 911 miljonit dollari kahjumit, kuid käive kahekordistus 2,16 miljardi dollarini. Lyft teenis üle ühe miljardi sõidu pealt brutotulu üle 8 miljardi dollari. Prospektist selgub, et firma on viimase kolme aasta jooksul kokku saanud 2,3 miljardit dollarit kahjumit.

Lyftil oli 2018. aastal Põhja-Ameerikas 30,7 miljonit sõidujagamisteenuse kasutajat ning 1,9 miljonit autojuhti.

Reuters onteatanud, et Lyft ootab aktsiate avalikul esmaemissioonil enda väärtuseks hinnatavat 20 - 25 miljardit dollarit. Uber ootab oma väärtuseks hinnatavat Wall Street Journali andmete põhjal 120 miljardit dollarit.