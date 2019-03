Suurinvestorid avastavad Euroopa aktsiad

Goldman Sachsi ja Morgan Stanley leiavad, et Euroopasse tasub taas investeerida – hullem on möödas.

Kas kiiruspiirangute aeg Euroopa aktsiaturgudel hakkab läbi saama? Foto: Reuters/Scanpix

Goldman Sachs tõi välja, et euroala majandusnäitajad ületavad ootuseid. Analüütikud usuvad, et kuna Euroopa majandus sõltub Hiinast ja sealt tuleb positiivseid signaale, vahendab Bloomberg. „On väikeseid märke, et kõige hullem nõrkus on jäänud seljataha,“ kirjutas Goldmani analüütik Jari Stehn.