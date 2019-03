Facebook kaebas neli Hiina ettevõtet võltskontode müümise eest kohtusse

Facebook Foto: Zumapress / Scanpix

Sotsiaalmeediafirma Facebook esitas hagi nelja Hiina ettevõtte ja kolme isiku vastu, süüdistades neid võltskasutajate massilises loomises ja müümises, vahendab Wall Street Journal.

San Francisco föderaalkohtule esitatud kaebuse kohaselt tegelesid Hiina firmad Facebooki ja Instagrami võltskontode suuremahulise turundamise ja müümisega, kasutades selleks sarnase domeeniga lehekülgi nagu myfacebook.cc ja 9xiufacebook.com. Facebooki hinnangul võib ettevõtete käitumist pidada sotsiaalvõrgustiku kaubamärkide rikkumiseks ning küberskvottimiseks - sarnase nimega veebilehtede sihilikuks hõivamiseks.

Kõik neli ettevõtet - 9 Xiu Network Science and Technology (Shenzhen) Co, 9 Xiu Feishu Science and Technology Co, 9 Xiufei Book Technology Co ja Home Network (Fujian) Technology Co - on registreeritud Lõuna-Hiinas ning on üksteisega seotud. Kaebuses toodud info järgi tegelevad need elektroonika tootmise, tarkvara- ja veebiarenduseteenuste pakkumise ning sotsiaalvõrgustike kontode loomise ja müümisega.

Hagis nimetatud kolme Hiina kodanikku süüdistab Facebook aga vaidlusaluste domeenide registreerimises ja lehekülgede haldamises, mainitud firmade juhtimises ning võltskasutajate müügiga seotud pangakontode haldamises.

Kaebusega taotleb Facebook kohtu ettekirjutust lehekülgede kõrvaldamiseks ja 100 tuhande dollari suurust kahjutasu.

Facebooki kolmapäeval avalikustatud samm on osa ettevõtte püüdlusest piirata petukontode levikut oma platvormidel. 2018. aasta esimese üheksa kuu jooksul eemaldati Facebooki ja Instagrami keskkondadest sel eesmärgil rohkem kui 2,1 miljardit kasutajat. "Võlts- ja ebaautentseid kontosid on võimalik kasutada suure mahu puhul tulusaks muutuvateks tegevusteks nagu spämmi levitamine, andmepüügi- ja desinformatsioonikampaaniate läbiviimine ning turundus- ja reklaamipettused," tõdes firma kohtule esitatud dokumendis.