Börs: USA-Hiina kaubanduskõneluste jätkumine viis aktsiad plussi

Maaklerid New Yorgi aktsiaturul. Foto: Spencer Platt/Getty Images/AFP/Scanpix

Teisipäeval USA aktsiaturg tõusis, kui USA ja Hiina vahelised läbirääkimised kaubandusküsimustes jätkusid, vahendab Marketwatch.

Laiapõhjaline S&P 500 aktsiaindeks kerkis 0,72% 2818,46 punktini ning Nasdaqi indeks tõusis 0,71% 7691,52 punktini. S&P 500 indeksi käesoleva aasta päeva lõpu tipp on eelmisel neljapäeval saavutatud 2854,88 punkti.

Investoritele sisendas optimismi USA ja Hiina delegatsioonide vahelise läbirääkimiste jätkumine kaubandusküsimustes. Käesoleva nädala lõpul sõidavad Hiinasse läbirääkimisi lõppjärku viima USA kaubandusesindaja Robert Lighthizer ning rahandusminister Steven Mnuchin.

Tänast aktsiaturu tõusu ei seganud ka negatiivse varjundiga uudis USA kinnisvaraturult, kui uute majade ehitamine langes veebruaris jaanuariga võrreldes 9% 1,16 miljoni uue eluaseme ehitamise temponi aasta baasil.

Kui eelmisel reedel oli USA riigivõlakirjade tulumäära kõver ümber pöördunud, nii et 3-kuulise tähtajaga riigivõlakirjade intressimäär oli 10-aastase tähtajaga võlakirjade omast kõrgem, siis täna 10-aastaste võlakirjade intress veidi kerkis 2,42%-ni.

USA turul oli tähelepanuväärne Apple’i aktsia 1%-line hinnalangus, kui USA rahvusvahelise kaubanduskomisjoni kohtunik otsustas, et Apple on ühe patendi osas rikkunud Qualcommi õigusi, nii et kohtunik soovitas lausa osade Apple’i telefonide riiki toomise ajutiselt peatada. Kuna see otsus pole veel juriidiliselt siduv, siis lõplik kaubanduskomisjoni otsus peaks tulema lähikuudel.