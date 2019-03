Swedbanki aktsia langeb veelgi sügavamale

Swedbanki aktsionärid müüvad aktsiat madalamale. Foto: Andras Kralla

Swedbanki aktsia kukub pöörase käibe juures veelgi sügavamale.

Esimeste minutitega on omanikku vahetanud üle 2,7 miljoni aktsia, keskmiseks päevakäibeks on tavaliselt 5 miljonit aktsiat. Kui eilse päeva lõpetas aktsia 142,15 Rootsi krooni peal, on praeguseks langenud hind 131 kroonini. Veel veebruari teises pooles oli hinnaks 210 krooni.