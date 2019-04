Apteegiketi Walgreensi tulemused tõid pettumuse

Walgreeni apteegipood Austinis Texase osariigis USA-s. Foto: Scanpix/REUTERS/Mohammad Khursheed

USA apteegikett Walgreens Boots Alliance kärpis käesoleva aasta kasumiprognoosi ning see viis aktsia hinna 12% allapoole viimase aasta madalaimale tasemele, vahendab Reuters. Lisaks kasumiprognoosi kärpimisele teatas Walgreens oodatust väiksemast kvartalikasumist, viidates tihedale konkurentsile ning jätkuvalt madalal püsivatele geneeriliste ravimite hindadele.

Reuters toob välja, et ravimite jaemüüjad, nagu Walgreens ja CVS Health on majanduslikult koormatud, kuna on retseptiravimite kulude hüvitamise surve all ning seetõttu ei saa apteegid tihenenud konkurentsi olukorras enam nii palju tulu retseptiravimite müügist kui varem. Samuti hoiab ravimite jaemüüjaid surve all mitu aastat kestnud geneeriliste ravimite hindade langus.

“Turusituatsioonist tulenevad raskused ja makromajanduslikud trendid, millest me oleme juba mõnda aega rääkinud, kiirenesid, tuues endaga kaasa kõige raskema kvartali, mis meil on alates Walgreens Boots Alliance’i moodustamisest olnud,” ütles Walgreensi tegevjuht Stefano Pessina.

Walgreens kärpis oma kohandatud kasumi kasvuprognoosi varasema 7-12% pealt jämedalt võttes nullkasvu peale, arvestades praegu kehtivaid valuutakursse. Nii suures ulatuses kasumiprognoosi kärpimine pani Wall Streetil üllatama isegi need analüütikud, kes olid kasumiprognoosi kärpimist ka oodanud, arvestades Walgreensi varasemaid hoiatuse konkurentsi tihenemise osas ning apteegis müüdavate retseptiravimite kulude kulude hüvitamise surve osas.

Lõppenud kvartalil teenis Walgreens kohandatud kasumiks 1,64 dollarit aktsia kohta, võrreldes analüütikute keskmise ootusega 1,72 dollarit aktsia kohta.

Walgreensi aktsia on täna langenud 12,1% 55,78 dollarile, jõudes viimase 52 nädala madalaimale tasemele.