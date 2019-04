Itaalia lennufirma ei suuda investoreid leida

Alitalia lennuk viimas Rooma paavsti Iirimaale 25. augustil 2018. aastal. Foto: EPA-EFE/AIDAN CRAWLEY

Itaalia riigiettevõte, mis otsib partnereid, et päästa lennufirma Alitalia, on palunud Itaalia valitsuselt kahekuulist tähtaja pikendust, et kokku koguda pakkumisi Alitalia päästmiseks, viitasid kaks lähedalseisvat allikat Reutersile.

Itaalia riiklik raudteeoperaator Ferrovie dello Sato, kes on pidanud Alitalia päästmise osas kõnelusi Ameerika Delta Air Lines’iga, ütles eelmisel nädalal, et nad vajavad rohkem aega, et välja töötada Itaalia lennufirma jaoks toimiv äriplaan.

2017. aastal pandi Alitalia spetsiaalse järelevalve alla, kui töötajad lükkasid tagasi firma järjekordse päästeplaani ning sellest ajast alates on Ferrovie olnud raskustes, et leida partnereid, kes oleks nõus lennufirmat uuendama ning sinna uut raha sisse panema.

Märtsi lõpus sai täis päästeplaani tähtaeg ning Ferrovie ning selle nõustajad pole ikka veel kindlaid investoreid leidnud.

“Mitmed võimalikud partnerid on viimasel hetkel loobunud… iga võimalus on laual,” ütles üks asjadele lähedal seisev allikas Reutersile.

Briti odavlennufirma easyJet loobus läbirääkimistest eelmisel kuul ning riigi omanduses olevad Poste Italiane ning Leonardo on samuti teada andnud, et neil pole tehingu vastu huvi.

Alitaliat juhtivad erivolinikud peaksid peatselt uue päästeplaani tähtaja edasilükkamise kohta oma arvamuse teada andma, kuid lõpliku otsuse teeb selles osas Itaalia tööstusminister. Eelmisel nädalal ütles üks erivolinikest, et nad ei ole nõus kolme-nelja nädalase tähtaja edasi lükkamisega, sest siis oleks Alitalial oht sattuda likvideerimise alla.

Itaalia valitsus on taganud Alitaliale antud 900 miljoni euro suuruse sildlaenu, mille lõpptähtaeg saabub juuni lõpus.