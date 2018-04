EasyJet tunneb huvi Alitalia vastu

Euroopa suuruselt teine odavlennufirma easyJet teatas täna, et on teinud uue pakkumise Itaalia lennufirma Alitalia ostmiseks, vahendab Bloomberg.

Alitalia näol on tegu tõsistes majanduslikes raskustes ettevõttega, kes praegu tegutseb tänu riigiabile ning otsib endale samal ajal nii-öelda kosilast. Alitalia kuulutati maksejõuetuks pea aasta aega tagasi ning alates sellest ajast on lennufirma pidanud läbirääkimisi mitmete välisinvestoritega.

Itaalia riik teatas sel nädalal, et pikendab pakkumiste tegemise tähtaega selle kuu lõpuni ning lubas ühtlasi ettevõttele anda 300 miljoni suuruse laenu, et see tegevust jätkaks. Samas ei või riigi lubaduses täiesti kindel olla, kuna Itaalia sisepoliitikas on praegu pingelised ajad – pärast märtsi alguses toimunud valimisi pole koalitsiooni endiselt kokku suudetud panna ning president Sergia Mattarella peab erakondadega läbirääkimisi.

Bloombergi teatel on Alitalia vastu huvi tundnud ka Lufthansa. Möödunud aastal tegi oma pakkumise Alitalia ostuks ka Ryanair, ent võttis selle siiski tagasi, kuna ettevõtet ennast tabasid tõsised probleemid seoses töötajate vähesusega.