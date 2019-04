Swedbank tõusis Eesti investorite lemmikaktsiaks

Veebruaris Swedbanki kohta avalikuks tulnud rahapesukahtlused on aktsiat paari nädalaga veerandi võrra kukutanud ning seda soodusmüüki on osavalt ära kasutanud ka Eesti investorid.

Swedbanki aktsionär vaatab majandusaasta aruandest juhtide pilte. Tänaseks on pidanud ameti maha panema nii tegevjuht B. Bonnesen kui ka nõukogu esimees L. Idermark. Foto: Liis Treimann

SEB Marketsi osakonna maakler Kert Koppel ütles, et alates eelmise nädala keskpaigast on huvi Swedbanki aktsia vastu plahvatuslikult kasvanud. "Tehingute arv ja maht on tavapärasega võrreldes enam kui sajakordistunud," ütles Koppel, kelle sõnul on olnud sel perioodil ostupoolel jaeinvestorid. Müügitehinguid väga palju ei tehta - nende maht jääb alla 5% Swedbanki aktsiaga tehtavatest tehingutest.