Citi: rauamaagi kiire hinnatõus jätkub

Rauamaagi kaevandamine. Foto: EPA

Rauamaagi kiire hinnatõus jätkub ja tonnihind jõuab peagi 100 dollarini, ütlevad Citigroupi analüütikud, vahendab Bloomberg.

“Mereveo lastid on kokku kuivanud ajal, mil Hiina majandusandmed viitavad sellele, et nõudlus võiks paraneda,” ütlesid Citigroupi analüütikud. See läheb vastuollu Goldman Sachsi prognoosiga – investeerimispank arvab, et investorid peaksid kasumi realiseerima ja turult väljuma.

“Rauamaagi puhul ei ole praegu kõige tähtsam nõudlus, tähtsam on pakkumine,” ütles Citigroupi tooraineuuringute juht Ed Morse Bloombergile antud intervjuus. Pühapäeval investoritele saadetud kirjas öeldi, et kauplejad peaksid “seda rallit taga ajama” ja müümine ei ole praegu mõttekas.

Rauamaagi hinnad on tänavu tõusnud mitme aasta kõrgeima tasemeni, sest kaevandaja Vale SA mitmed tammid lõhkesid, mis segas tootmist. Samuti on BHP Group ja Rio Tinto tsüklonite pärast tootmist alandanud. Nüüd oodatakse rauamaagi turul defitsiiti.

Praegu kaupleb rauamaak Shanghai börsil 94 dollari juures.