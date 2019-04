Kümned investorid noolivad Cleveroni aktsiaid

Pakirobotite tootja Cleveroni börsiletulekut oodatakse pikisilmi, kuid selgub, et kannatamatud võivad hea õnne korral väärtpabereid saada juba praegu ning need on väga hinnas.

Cleveroni suuremate omanike sekka kuuluvad Arno Kütt (vasakul) ja Peep Kuld Foto: Andras Kralla

Laupäeval küsis LHVs kasutajanime props kasutav isik, kas kellelgi on Cleveroni aktsiate vastu huvi. Sellepeale kirjutas mitukümmend inimest portaali oma meiliaadressi, et kasutajalt lisainfot saada.