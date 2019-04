Pilt mustast august tekitas Hiina aktsiaturul elevust

Esimene pilt mustast august. Foto: EPA

Tundub, et Hiina ligi 8 triljoni dollari suurusel aktsiaturul kauplemisideedest puudust ei tule. Täna saadi inspiratsiooni miljonite valgusaastate kauguselt – suurest mustast august, vahendab Bloomberg.

Teleskoopide ja optiliste läätsete tootmisega tegelevad ettevõtted trotsisid turu üldist langust, sest teadlased avaldasid esimese pildi mustast august. Hiina firmad Phenix Optical Co ja Zhejiang Southeast Space Frame Co kallinesid kumbki vastavalt 9,9 ja 3,3 protsenti. Zhejiang oli vahepeal ka 10 protsendiga plussis.

Teiste firmade seas läks hästi ka Electric Co-l, mis oli vahepeal 4 protsendiga plussis. Shanghai Composite indeks kukkus samal ajal aga 1,6 protsenti, mis on suurim langus alates 25. märtsist.

Küllaltki noorel Hiina aktsiaturul pole veider kauplemine erand. Näiteks on varasemalt ostetud aktsiaid, mille nimi meenutab USA presidendi Donald Trumpi nime. Ettevõtted, millel on kasvõi väiksemgi seos 5G võrkude arendajatega, on tänavu olnud kauplejate lemmikud. Tõsi, pidu sai siiski kiiresti otsa ning aktsiad on viimasel ajal langenud.

“See iseloomustab Hiina turgu, kus domineerivad jaeinvestorid,” ütles Shanghais tegutsev fondihaldur Dai Ming. Ta lisas, et eelpool nimetatud ettevõtted musta augu pildi tõttu oma käivet tõstma ei hakka. “See on alati kuuma kartuli mäng. Need, kelle kätte kartul jääb, satuvad kehva seisu.”