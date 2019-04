Börs: pangad ja Walt Disney aitasid indeksitel tõusta

Walt Disney Company ja Chevron olid täna New Yorgi börsil esiplaanil. Foto: Scanpix/AP Photo/Richard Drew

Reedel aktsiaturud tõusid, kui JPMorgan alustas esimese kvartali tulemuste hooaega tugevate tulemustega ning Walt Disney Company uudis uuest voogedastuskanalist aitas aktsial tippu jõuda, vahendab Reuters.

S&P 500 indeks kerkis 0,66% 2907,41 punktini, märkides indeksi tõusmist üle 2900 punkti esimest korda pärast eelmise aasta oktoobri algust.

Indeksi suurim tõusja oli naftakaevandaja Anadarko Petroleum 32% suuruse tõusuga, kui USA naftafirma Chevron tegi sellele 33 miljardi dollari suuruse ülevõtmispakkumise, mis tähendab 39%-list hinnapreemiat võrreldes Anadarko neljapäevase sulgemishinnaga.

Suuruselt teine tõusja oli Walt Disney Company, mille aktsia tegi 11,5%-lise tõusuga suurima ühepäevase tõusu pärast 2009. aasta maid. Disney teatas neljapäeva õhtul uue voogedastusprogrammi turuletoomisest 12. novembril ning investoritele meeldis eriti just Disney hinnastus, mis näitab, et ettevõttel on tõsi taga turuliider Netflixi kõrvale tõrjumiseks. Nimelt on Disney kanali populaarseima hinnapaketi kuutasu 7 dollarit, võrreldes Netflixi 11 dollariga. Netflixi aktsia langes tänase uudise peale 4,5%.

Tulemuste hooaega alustas edukalt JPMorgan Chase & Co pank, mis teatas oodatust tublisti paremast müügitulust ja kasumist, mis viis aktsia 4,7% ülespoole.

Investorid on tulemustehooaega veidi peljanud, sest esimeses kvartalis oodatakse kokkuvõttes esimest kasumite langust aasta lõikes peale 2016. aasta esimest kvartalit.

Wells Fargo & Co panga aktsia kukkus 2,6%, kui pank kärpis 2019. aasta puhasintressitulu prognoosi. Samal ajal PNC Financial Services Groupi aktsia tõusis 3,1%, kui ettevõtte kasum vastas ootustele ning ettevõte prognoosis järgmiseks kvartaliks intressitulude kasvu.

“Käesoleva tulemustetsükli osas on ootused alla surutud, kuid pärast nende suurte finantsettevõtete tulemusi on näha, et asjad on alanud väga hästi. Nii et peab hakkama mõtlema, et võib-olla olid ootused juba algusest peale liiga madalad. Kuid siiamaani on kõik hästi,” ütles Reutersile Nevada osariigis asuva Informa Financial Intelligence’i turustrateeg Ryan Nauman.

Analüütikud prognoosivad vastavalt Refinitivi andmetele, et S&P 500 ettevõtete kasumid langevad esimeses kvartalis aasta lõikes 2,3%, kui maksukärbete mõju kaob ning kartus globaalse kasvu jahtumisest tuleb esiplaanile. Pankade kasumid peaksid kasvama 3%.

Investorid loodavad siiski, et tulemused tulevad prognoosidest paremad, mis aitavad USA aktsiaindeksitel jõuda kõigi aegade tippudele. S&P 500 on vaid 1,3% võrra allpool eelmise aasta septembris saavutatud tippu. S&P 500 kogutulu indeks, mis arvestab sisse ka makstud dividendid, on juba uue tipu saavutanud.