USA naftasektoris sündis suurtehing

Chevroni logo Miamis Floridas. Foto: Scanpix/AP Photo/Alan Diaz

Täna teatas USA naftakompanii Chevron, et ostab Anadarko Petroleumi 33 miljardi dollari eest, makstes firma eest nii rahas kui ka enda aktsiates. Sellega kahekordistab Chevron oma panust USA kildanafta ja -gaasi tootmises, mille tõus on USA-st teinud maailma suurima naftatootja, vahendab Reuters.

Naftahinna kasvu toel on Chevron ning selle suurem rivaal Exxon Mobil suurendanud investeeringuid Lääne-Teksases asuvas Permi naftabasseinis, mis on riigi kõige tootlikum kildanafta väli. Suurte naftafirmade investeeringute suurenemine on toimunud samal ajal, kui väiksemad naftafirmad, mis uuendasid tööstusharu tänu kildapuurimisele, on investeeringutes tagasi tõmmanud, sest investorid pole nõrkade tulemustega rahul olnud ning see on sundinud väiksemaid naftafirmasid kulusid kärpima.

Täna välja kuulutatud tehing on suurim alates sellest, kui Royal Dutch Shell ostis 2016. aastal BG Groupi, mis omakorda põhjustas spekulatsioone, et ka teised kildatootjad võivad suuremates firmades huvi tekitada. Täna tõusid Permi basseinis suurt maa-ala omava Apache’i aktsia börsipäeva alguses 6% (praeguseks on tõusuprotsent küll vähenenud 1,8% peale) ning Pioneer Natural Resources’i aktsia tõusis 9%. EOG Resources’i aktsia on 4,2% plussis.

Chevron, millel on juba praegu 2,3 miljonit aakrit (931 000 hektarit) Permi basseinis, ütles, et tehing annab liitunud firmale 75 miili (120 km) laiuse koridori läbi Permi Delaware’i basseini Teksase ja New Mexico osariigi piiril.

Anadarkol on ka Mosambiigi veeldatud maagaasi (LNG) projekt, mis on osa tööstusharu suurimast hetkeinvesteeringust.

Chevroni aktsia on tehingu tulemusel täna 4% langenud, kuna investorid kaaluvad tehingu kulutaset, mis sisaldab endas ka 15 miljardi ulatuses Anadarko võla enda kanda võtmist.

Anadarko aktsia on tõusnud täna 32,5% 62 dollarini, mis peegeldab 39%-list hinnapreemiat, mida Chevron pakkus võrreldes Anadarko neljapäevase sulgemishinnaga. 65-dollariline pakkumishind koosneb 75% ulatuses enda aktsiate pakkumisest ning 25% ulatuses rahast.

CNBC teatas täna, et Occidental Petroleum pakkus üle 70-dollarilist hinda Anadarko aktsia eest ning nüüd kaalub edasisi võimalusi.