Börs alustab nädalat korraliku tõusuga

Aasia turud olid hommikul tõusuteel, head kauplemispäeva algust lubatakse ka eurooplastele – optimismi süstivad eelkõige USA-Hiina kaubanduskõnelused.

Tokyo börsinfo Foto: AP/Scanpix

Hongkongi Hang Sengi indeks tõusis täna hommikuks 0,6%, Shanghai börsi lausa 1,1%, Jaapani Nikkei indeks 1,4%. Aasia börside tasemed on Bloombergi andmetel jõudnud 10 kuu tippude lähedale ning kiire ralli on mõningad investorid murelikuks teinud.

Aasia börse aitas värske Hiina majandusstatistika, mis majanduslanguse hirme vähendas. Nädalavahetusel toimunud rahvusvahelisel finantsliidrite kohtumisel Washingtonis vähendas Rahvusvaheline Valuutafond IMF majanduskasvu prognoose küll madalaimale tasemele alates finantskriisist, kuid ennustas, et 2020. aastaks kasv stabiliseerub. USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles aga Bloombergile, et Hiina ja USA on kaubanduskõnelustes „viimasesse raundi jõudnud“ – see süstis täna hommikul turgudele optimismi.

Futuurid lubavad tõusu ka Euroopa börsidele, kuigi Bloombergi järgi on just Euroopa IMFi hinnangul murelaps: kasvu ei taha tulla, Saksamaad survestatakse rahanduspoliitikat lõdvendama. Euroopa keskpanga juht ajas aga kriitikutele vastu ja ütles, et „euroala on näidanud üles märkimisväärset vastupidavust“.

Nafta hind oli hommikul kerges languses: WTI toornafta barrel odavnes 0,5% 63,6 dollarile, Brenti barrel 0,3% 71,3 dollarile.