Börs: pankade tulemuste mõjul aktsiaturg veidi langes

Goldman Sachsi aktsia hind langes esmaspäeval panga oodatust nõrgema müügitulu tõttu 3,8%. Foto: EPA-EFE/JUSTIN LANE

USA aktsiaindeksid esmaspäeval veidi langesid, kui suurte Wall Streeti pankade esimese kvartali tulemused ei suutnud investoreid rõõmustada, vahendab Reuters.

S&P 500 indeks langes 0,06% 2905,54 punkti peale ning Nasdaqi indeks langes 0,1% 7976,01 punkti peale. Seejuures tegi Nasdaqi indeks päeva alguses käesoleva aasta päevasisese tipu.

Goldman Sachsi aktsia langes 3,8% ning Citigroupi aktsia 0,1%. Mõlema panga kvartali kasum ületas analüütikute prognoose, kuid müügitulu jäi prognoosidele alla.

“Inimesed on suunda otsimas,” ütles Floridas asuv Raymond Jamesi majandusanalüütik Scott Brown Reutersile.

“Meil on tulemas palju kasumiaruandeid, teiste seas pankade omasid, ning need on olulised, sest need peaksid meile midagi ütlema majanduse olukorra kohta.”

Esmaspäevased tulemused järgnesid reedel avaldatud JP Morgan Chase’i suurepärasele majandustulemusele, mis vähendas hirmu selles osas, et esimese kvartali tulemuste hooaeg võiks panna pidurit aktsiaturu suurele tõusule eelmise aasta lõpu põhjadest.

Kaubanduskõneluste osas teatas Reuters, et USA läbirääkijad on tagasi tõmmanud oma nõudmiste osas, et Hiina peaks kokkuleppe saavutamiseks kärpima oma tööstusele suunatud subsiidiume. USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles, et loodab, et läbirääkimised on jõudmas viimasele ringile.

Boeingu aktsia kukkus 1,2%, kui USA president Donald Trump tegi Twitteri kaudu ettepaneku, et Boeing peaks parandama ning “taasbrändima” oma raskustesse sattunud 737 MAX lennukite seeriat.

Nike’i aktsia tõusis 0,7%, kui pikaajaline Nike’i esindusfiguur golfar Tiger Woods võitis pühapäeval Masters turniiri, lõpetades sellega 11 aasta pikkuse suurturniiri võitude pausi.