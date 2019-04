Vivendi käive kasvas, plaanib Universali osalist müüki

Vivendi nõukogu esimees Vincent Bollore esinemas Vivendi aktsionäride üldkoosolekul 2015. aastal Olympia kontsertsaalis Pariisis. Foto: EPA/ETIENNE LAURENT

Prantsuse meediakontsern Vivendi teatas esmaspäeval, et esimese kvartali käive aastaga kasvas ning firma plaanib edasi minna kavaga müüa kuni 50% Universal Music Groupist, vahendab Reuters.

Vivendi plaanib osalust Universal Music Groupis (UMG) müüa, et maksimeerida UMG väärtust ning aidata finantseerida muude äride ostu. UMG kasvanud kasum on olnud peamisi Vivendi aktsiahinna mõjutajaid.

Vivendi esimese kvartali müügikäive kasvas aastaga 10,7% 3,46 miljardi euroni ning käibe kasvule aitasid kõige rohkem kaasa UMG ja hiljuti ostetud Editise kirjastusäri. In-Front Data poolt Reutersile tehtud küsitluse järgi ootasid analüütikud 3,39 miljardi euro suurust käivet.

UMG käive kasvas aastaga 22,9 protsenti 1,5 miljardi euroni. Analüütikutele meeldis tugev UMG müügitulu, mis aitas tasakaalustada Vivendile kuuluva Canal Plusi televisioonikanalite nõrgemat tulu.

“UMG tugevad numbrid tulevad õigel ajal, arvestades Vivendi plaani müüa kuni 50% sellest ärist ning need peaksid aitama UMG müüki teha kõrge väärtushinnangu pealt,” ütles Roche Brune’i varahalduse fondijuht Gregoire Laverne.

Vivendi on öelnud, et võib müüa kuni 50% UMG-st ühele või mitmele strateegilisele partnerile. Analüütikud on hinnanud sellise osaluse väärtuseks 20 kuni 40 miljardit eurot.

“Võimalike partnerpankade ja nõustajate valimise protsess peaks õige pea ühele poole saama,” ütles Vivendi tänases pressiteates.

Vivendi aktsia tõusis Pariisi börsil täna 0,3% 26,37 euroni, mis teeb Vivendi turuväärtuseks 33,5 miljardit eurot.