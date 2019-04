Bank of America käive oodatust väiksem

Bank of America. Foto: Reuters

Bank of America teatas täna oma esimese kvartali tulemused, mis jäid analüütikute ootustele alla. Lisaks sellele prognoosib pank, et neto intressitulu kasvab tänavu kaks korda aeglasemalt, vahendab Reuters.

Varade mahu poolest Ühendriikide suuruselt teine pank ei suutnud esimeses kvartalis kasvuootusi täita, kehvasti mõjus näiteks kauplemisega seotud tulude langus. Ettevõtte aktsia reageeris 2,7protsendilise langusega.

Turgude volatiilsus on vähenenud ja see on USA suurpankade kauplemistulusid vähendanud. Selle tõttu oldi sunnitud kasumi suurendamiseks kulusid kärpima.

Bank of America käive ulatus esimeses kvartalis 23,2 miljardi dollarini, analüütikud ootasid käibeks 23,3 miljardit dollarit. Puhaskasum suurenes eelmise aasta sama ajaga võrreldes 6 protsenti, 6,87 miljardi dollarini. Kui ühekordsed kanded välja arvata, siis teenis pank kasumit 71 dollarisenti aktsia kohta. Analüütikud ootasid kasumiks 66 senti aktsia kohta, selgub Refinitivi andmetest.

Finantsjuht Paul Donofrio ütles tulemuste esitlemisel, et tõenäoliselt kasvab panga neto intressitulu tänavu 3 protsenti, eelmisel aastal oli kasv 6 protsenti. “Lühiajaliselt on mitmeid piiravaid faktoreid,” nentis ta.

Föderaalreserv on teatanud, et tänavu tõenäoliselt intressimäärasid ei tõsteta, sest globaalset majandust ähvardab aeglustumine ning USA inflatsioon on liiga madal. Investorid kardavad, et see võib pankade neto intressitulusid survestama hakata. Neto intressitulu on laenudelt saadavate intresside ja hoiustajatele makstavate intresside vahe.