Ajalooline lepe lööb Apple´i ees 5G telefoni ukse valla

Eilse öö USA börsi staariks võib pidada Qualcommi: lõpuks ometi sai ta matta maha vaenukirve Apple´iga ning nüüd hakatakse ühiselt 5G telefoni looma. Kaotajaks jääb kolmas firma – Intel.

Taas sõbrad Foto: AFP/Scanpix

Öösel rallis Qualcommi aktsia enam kui 20%, kui selgus et kaks suurfirmat on omavahel pikalt kestnud vaenus läbimurdeni jõudnud. Kahe ettevõtte tüli sai alguse 2017. aastal, kui Apple süüdistas Qualcommi oma kiipide liiga kallilt müümises. Qualcomm kaebas Apple'i sellepeale kohtusse, kus tahtis sisuliselt saada osa Apple´i kasumist, kuna Apple kasutavat tema patente. Nüüd otsustati, et Qualcomm saab 6aastase patendilitsentsi ning Apple maksab Qualcommile summa, mille suurust ei avalikustatud. Kuna Qualcommil on juba 5G kiibid tootmises, siis plaanib Apple neid kasutama hakata,