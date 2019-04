Notre-Dame'i kindlustaja Axa võib kergelt pääseda

Börsifirma Axa on ettevõte, mis kindlustas käesoleval nädalal põlenud Notre-Dame'i kirikut Pariisis. Kuid kindlustusselts peab suure tõenäosusega maksma vaid väikese summa.

Bloombergi andmetel on Axat tabanud uskumatu vedamine: prantsuse ettevõte kindlustas sel nädalal põlenud Notre-Dame'i kirikut, kuid kuna kirik kuulub riigile, siis ei pea kindlustusselts enamike kahjude eest maksma. Axa kindlustas kahte firmat, mis Notre-Dame'i restaureerimistöödega seotud olid: Europe Echafaudage ja Le Bras Freres. Kirik ise aga on klassifitseeritud ajaloomälestisena ning on kindlustatud riigi enda, mitte Axa poolt, ütles Axa esindaja.

Esmaspäeval toimunud tulekahjus hävisid hoone katus ja torn, hoone ise sai tugevalt kahjustada. Prantsuse kultuuriminister Franck Riester ütles, et kiriku taastamiseks on annetatud juba 800 miljonit eurot.