Coca-Cola tulemused oodatust paremad

Coca-Cola kvartalitulemused ületasid analüütikute prognoose. Foto: EPA

Coca-Cola aktsia on täna kallinenud enam kui 2 protsenti, sest ettevõtte esimese kvartali kasum ja käive olid oodatust paremad, vahendab MarketWatch.

Karastusjookide tootja puhaskasum kasvas eelmise aasta sama ajaga võrreldes 23 protsenti, 1,68 miljardi dollarini (32 senti aktsia kohta). Kohandatud kasum aktsia kohta ulatus 48 sendini, FactSeti küsitletud analüütikud prognoosisid näitajaks 46 senti.

Ettevõtte käive suurenes 5 protsenti, 8,02 miljardi dollarini. FactSeti küsitletud analüütikud prognoosisid käibeks 7,89 miljardit dollarit.

Coca-Cola iga-aastane aktsionäride koosolek toimub juba homme, 24. aprillil. Ettevõtte uueks juhatuse esimeheks saab James Quincey. Pensionile läheb juba 1978. aastast ametit pidanud Muhtar Kent.

Praegu Coca-Cola tegejuhi ametit pidav Quincey ütles, et kvartalitulemustega on nad rahul ning praegused strateegiad on hästi töötanud.

Ettevõte jättis terve aasta prognoosid samaks. Käibekasvuks oodatakse tänavu 4 protsenti. Ettevõtte aktsia on täna kallinenud 2 protsenti, 48,5 euroni.