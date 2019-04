Volditav Samsung laguneb käes

Samsung Galaxy Fold on sattunud suure kriitika alla – telefoni ekraan ei pea vastu ning ütleb juba pärast mõningast kasutamist üles. Foto: Scanpix

Lõuna-Korea tehnoloogiahiid Samsung lükkab edasi kokku volditava nutitelefoni Galaxy Fold müügile paiskamise, sest telefoni ekraan on mitmel puhul lakanud töötamast.

Mitu tehnoloogiablogijat ning -saiti on viimastel nädalatel kirjutanud, et kokku volditava Galaxy Foldi ekraaniga on tõsiseid probleeme. Neist levinum on, et pärast ekraani kaitsekile eemaldamist ütleb telefoni ekraan üles. Samas pole Samsung pannud seadmele juurde märget, et kaitsekilet eemaldada ei tohi.