Boeing loodab tapjalennuki ohutuks muuta mai lõpuks

Boeingu tegevjuht Dennis Muilenberg astub täna esmakordselt aktsionäride ette pärast Boeing Maxi viimast õnnetust ja sellega kaasnenud lennukeeldu, uurimisi, kohtuasju ja aktsiahinna korralikku kukkumist, kirjutab Reuters.

Ülemaailme lennukeeld Boeing Max 8 lennukitele võidakse lõpetada juba mai lõpus. Foto: Scanpix

Võideldes oma ametiaja suurima kriisiga, püüab Muilenburg tugevdada investorite usaldust nii ettevõtte tuleviku kui ka selle kõige müüdava lennuki suhtes, mille ohutus on seatud küsimärgi alla. Boeingul peab tegema tarkvaraparandusi ja pakkuma uut pilootide koolituspaketti, et veenda globaalseid reguleerijaid ja avalikkust, et õhusõiduk on muutunud ohutuks. USA föderaalne lennuamet võib Boeingu 737 Maxi lennukid jälle õhku lubada mai lõpus või juuni esimesel poolel.