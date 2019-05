Danske: oleme raha kõrvale pannud

Rahapesuskandaali tõttu on Danske Bank pannud raha kõrvale. Kui palju saab seda kasutada investorite rõõmustamiseks, näitab aeg. Foto: Andras Kralla

Rahapesuskandaalist räsitud Danske Bank on kõrvale pannud piisavalt kapitali, et pühenduda dividendide maksmisele. Samuti kaalub pank võimalust aasta lõpus jätkata aktsiate tagasiostuprogrammiga, kirjutab Bloomberg.

Eelmise aasta oktoobris Danske Banki finantsjuhina alustanud Christian Blazer ütles teisipäeval väljaandele, et pank on loonud kapitalipuhvri, mis ületab nii regulaatori kui ka panga enda seatud eesmärke. See peaks tõestama, et ettevõte suudab aktsionäridele dividendi maksta.