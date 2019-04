Danske kasum tuli oodatust väiksem

Danske Banki kasum oli oodatust väiksem, mille tõttu odavnes aktsia ligi 7 protsenti. Foto: Reuters

Rahapesuskandaalist toibuv Danske Bank teenis esimeses kvartalis oodatust vähem kasumit. Põhjus on kulude kasv, vahendab Reuters.

Taani suurim laenuandja teatas, et oma kuvandi parandamiseks on tehtud suuri investeeringuid ning selle tõttu on kulud kasvanud.