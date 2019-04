Danske ajab mul juuksed halliks

Vaid seitsme päeva eest ostsin antikangelase Danske aktsiaid hinnaga 126,9 krooni tükk, aga juba praeguseks on mu investeering kahanenud üle 7 protsendi.

Danskest hullemas seisus on välismaistest aktsiatest praegu ainult Ryanair. Foto: Anu Lill

Ostsin Dansket pikaajalisel eesmärgil ja et Danske oli suhtarvudelt parem, eelistasin seda värskelt rahapesuskandaali kätte sattunud Swedbankile. Danske jamad on juba pikemalt kestnud, samas kui Swedbanki skandaal on veel noor ning oht uute negatiivsete uurimistulemuste tulekuks suurem.