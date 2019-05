Sendiaktsiatest tasub suure kaarega mööda käia

Sendiaktsiatesse investeerimine või investori jaoks lõppeda katastroofiliselt. Foto: Shutterstock

Videokonverentside ja -koosolekute platvorm Zoom Video Communications tegi veidi enam kui kaks nädalat tagasi aktsiaemissiooni ning esimesel päeval kallines aktsia juba enam kui 70 protsenti. Turuväärtuseks kujunes 17 miljardit dollarit.

See on muljetavaldav, aga ettevõttel nimega Zoom Technologies läks veel paremini (aktsiasümbol ZOOM). Selle aktsia tõusis enne Zoom Video emissiooni lausa 6900 protsenti. Need kaks ettevõtet pole aga omavahel ühendatud. Seega võime küsida, kumb on parem investeering?