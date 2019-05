Investorid võtavad Merkost hiigeltulu

Merko Ehitus maksab dividendi 1 euro aktsia kohta – Äripäev arvutas välja, kui suure kasu lõikavad sellest ettevõtte suuromanikud.

Riverito OÜ üks omanik Tõnu Toomik (vasakul) ja Merko juhatuse esimees Andres Trink. Foto: Liis Treimann

Kontserni suurim omanik on AS Riverito, kellele kuulub 12 742 686 aktsiat. Lõviosa ehk 65,32% Riveritost kuulub Kemtal Grupi kaudu Kemtal OÜ-le ja Toomas Annusele. See tähendab, et Annus saab juhul, kui Riverito otsustab kogu saagi välja maksta, 8 323 522 euro võrra rikkamaks.