Trump: hiinlased tulevad lepingut sõlmima

USA president Donald Trump avaldas järjekordse säutsu, milles viitab sellele, justkui tuleks Hiina delegatsioon USAga kindla peale kaubanduskokkulepet sõlmima.

Donald Trump Foto: Reuters/Scanpix

„Hiina just informeeris meid, et nende asepeaminister tuleb Ühendriikidesse, et kaubanduslepe sõlmida,“ teatas Trump. „Eks näeme, mis sellest saab, mina olen ka praegu rahul, et iga aasta täidetakse USA kohvrid 100 miljardi dollari Hiina rahaga – see on hea meile, aga mitte Hiinale,“ säutsus president.