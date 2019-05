Nordecon kasvab korrumpeerunud Ukraina ehitusturul hoogsalt

Nordeconi värsked majandustulemused näitavad müügitulu langust ja kahjumit, aga näha on ka kiire kasv ebastabiilse poliitilise olukorraga Ukraina turul.

Investor Toomase ja kaupleja Aleksi koduks oleva Äripäeva kauni kontori on ehitanud Nordecon, mis üha kasvatab müüki ja tegevusmahtu ka välisturgudel. Foto: Andras Kralla

Eesti kõrval on Ukraina saanud Nordeconi teiseks peamiseks sihtturuks, jõudes ette nii Soomest kui ka Rootsist. Ehitusettevõtte suurim turg on Eesti, moodustades 90% müügimahust, Ukraina osakaal on 5%, Soomel 4% ja Rootsil 1%. Ukrainas tegutseb Nordecon Kiievi lähistel, kus ehitustegevus järjest kasvab. 2017. aasta algusest on Ukraina osakaal ettevõtte müügitulus näidanud kiireimat kasvu, kasvades 1 protsendile 5-le. Juhtkonna arvates on seal rohkemgi potentsiaali. Kontsern tegutseb Ukrainas peamiselt eratellijatele suunatud ehituse peatöövõtu ja projektijuhtimisega hoonete valdkonnas.