Briti Metro Bank pidi hoiustajaid rahustama

Metro Banki kontor Londonis. EPA-EFE/ANDY RAIN Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

Suurbritannia Metro Banki aktsiad esmaspäeval langesid, kui nädalavahetuse sotsiaalmeediapostitused tekitasid mõnedes panga harukontorites järjekordasid, mille tõttu pidi pank hoiustajaid ja investoreid rahustama, vahendab Reuters.

„Me oleme teadlikud, et mõnedes meie kontorites on kasvanud päringud hoiulaekate osas pärast valesid kuulujutte Metro panga kohta sotsiaalmeedias ja sõnumirakendustes,“ ütles panga pressiesindaja.

Metro Bank on usaldusväärsuse tagasi saamise eest võitlemas peale seda, kui jaanuaris selgus, et osade laenude valesti klassifitseerimine nõudis kõrgemat omakapitali määra, mis sundis panka kaasama 350 miljonit naela lisakapitali ning panga turuväärtus kukkus 40%.

Nädalvahetusel sotsiaalmeedias ilmunud pildid näitasid Reutersi sõnul klientide järjekordi Metro Banki kontorites Lääne-Londonis ning Twitteri kasutajad teatasid, et mured hoiulaegaste osas tõusetusid WhatsAppi kohaliku kogukonna gruppides.

„Nendel kuulujuttudel pole alust ning me soovime oma kliente veenda, et ei ole mingit põhjust muret tunda,“ ütles Metro Banki pressiesindaja, lisades, et pank ei võta kunagi hoiulaegastes olevaid klientide asju enda omandusse.

Metro Banki aktsia langes esmaspäeval esialgu 9%, taastus päeva jooksul 3% miinuse peale, kuid kauplemispäeva lõpus langes koos USA börsil toimunud langusega reedese hinnaga võrreldes 11% miinusesse.

Inglise keskpank keeldus Metro Banki ümber toimuvast Reutersile kommenteerimast. Üks allikas ütles Reutersile, et Metro Bank plaanib müüa ligikaudu ühe miljardi naela eest väljastatud laenusid, kus riskikaalud olid valesti hinnatud. Sellega soovib pank parandada oma rahanduslikku olukorda.

Barclaysi analüütikud ütlesid seepeale, et kuigi sellest oleks abi, oleks sellisele laenuportfellile rakse leida vastuvõetavat hinda, sest Metro Banki peetaks praegu sundseisus olevaks müüjaks.