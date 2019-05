Macy’se kaubamaja näeb tollitariifide mõju oma mööbliärile

Ostja lahkub Macy'se kaubamajast New Yorgi Brooklyni linnaosas. Foto: REUTERS/Brendan McDermid

USA suurkaubamaja Macys’e tegevjuht ütles, et Washingtoni poolt Hiina importkaupadele seatud tollitariifid mõjutavad negatiivselt Macy’se mööbliäri ning Macy’se tegevjuht hoiatas, et lisatariifid seavad ohu alla rõivaste ja aksessuaaride tootekategooriad, vahendab Reuters.

„Kui kõikidele Hiina importkaupadele pannakse peale potentsiaalne neljas tariifide ring, siis see mõjutab nii meie era- kui üleriiklikke brände,“ ütles Macy’se tegevjuht Jeff Gennette tulemuste järgsel pressikonverentsil, lisades, et firma teeb kõik, mis võimalik, et klientide jaoks selle mõju minimeerida.

Gennette lisas, et vastastikuste tariifide sisseseadmise hoogustumine ei ole firma majandusaasta väljavaatesse sisse arvestatud.

Macy’se juht lisas, et firmal on sisse seatud erinevad strateegiad, et vähendada tariifide mõju Macy’se mööbliärile. Gennette’i sõnul on „firma töötanud kõvasti juba mitu kuud, õigemini paar aastat,“ et tootmine Hiinast välja viia, kuna firma tellib enamuse oma kaubast väljaspool Ameerika Ühendriike asuvatelt tootjatelt, peamiselt Aasiast.