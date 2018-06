USA seab Hiina impordile tollitariifid

USA president Donald Trump teatas reedel, et seab tariifid 50 miljardi dollari ulatuses Hiina impordile. Samuti lisas Trump et kui Hiina püüab selle eest kätte maksta, siis seab USA lisatariife, vahendab Marketwatch.

Trump ütles teadaandes, et 25%-line tollitariif seatakse kaupadele, „mis sisaldavad tööstuslikult olulisi tehnoloogiaid.“ Esimene osa kaupadest, mille aastane impordimaht on 34 miljardit dollarit, seatakse tollimaksu alla 6. juulist, ülejäänud osas pole kehtima hakkamise kuupäeva veel paika pandud.

Hiina on juba lubanud sarnaste meetmetega vastu astuda. Bloombergi uudisteagentuuri teatel teatas Hiina kaubandusministeerium juba reedel, et Hiina seab sisse tollitariifid, mis on „võrdväärse ulatuse ja võrdväärse tugevusega.“ Samuti teatas Hiina, et kõik riigi varasemad kaubanduslubadused ei kehti enam.

Kaubandussõja võimaliku uuesti lahvatamise valguses on aktsiaturud langenud. USA aktsiaturu peamine indeks, S&P 500 on kell 18.15 0,4 miinuses, kaubeldes 2772 punkti peal.