Trump plaanib importautode tollimaksu kehtestamise edasi lükata

BMWle USA importtollide edasilükkamine sobib. Foto: EPA-EFE/ANDY RAIN

USA president Donald Trump plaanib kuue kuu võrra edasi lükata tollitariifide määramise otsuse imporditud autodele ja autoosadele – nii ütlesid kolm Valge Maja administratsiooni töötajat Reutersile.

Ametlikku teadaannet võib oodata laupäeval, lisasid ametnikud.

Administratsioon on ette valmistanud dokumendi, mille kohaselt lükatakse edasi importautodele tollitariifi määramise otsus, mis esialgselt pidi tehtama 18. mail.

Bloomberg kirjutas kahele allikale viidates, et tariifide otsus võidakse edasi lükata kuni 180 päeva võrra.

Reuters teatas eelmisel nädalal, et autotootjad ootavad, et Trump lükkab selle otsuse edasi, kuna läbirääkimised Euroopa Liidu ja Jaapaniga ikka veel käivad. General Motors, Volkswagen, Toyota ja teised autofirmad on hoiatanud, et importautodele ja -autoosadele kuni 25%-lise tollimaksu kehtestamisele oleksid kahjulikud mõjud.

Tänane tariifide edasi lükkamise uudis pani Saksamaa autotootjate aktsiad tublisti tõusma – nii tõusis Daimleri aktsia 2,9% ning Volkswageni aktsia ronis üle 3%-lisest päeva alguse miinusest plusspoolele, BMW aktsia tõusis 3,1%. Toyota Motori aktsia on New Yorgi börsil 1,2% plussis.

Ka USA aktsiaturud on kolm tundi peale avanemist 0,6% plusspoolele läinud.