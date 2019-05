Nafta on kolme päevaga tublisti kallinenud

Naftahinnad on viimase kolme päevaga tõusnud 6 protsenti. Foto: EPA

Nafta hinnad on täna kallinemas juba kolmandat päeva järjest, mis on viimase kolme nädala pikim tõususeeria, vahendab Bloomberg.

Nimelt on USA bensiinivarud langenud ning see näitab, et suve eel on nõudlus tugev olnud. Lisaks sellele on pinged Lähis-Idas investoreid pakkumise pärast murelikuks teinud.

WTI toornafta on täna kallinenud 2,2 protsenti ja Brent on lisanud 2,1 protsenti. Kummagi barrel maksab vastavalt 63,4 ja 73,2 dollarit. Kolme päevaga on hinnad tõusnud ligi 6 protsenti.

Kolmapäeval selgus, et USA bensiinivarud langesid eelmisel nädalal 1,12 miljoni barreli võrra – see kukkumine oli oodatust kolm korda suurem. Samal ajal ründasid Iraani poolt toetatud mässulised ründasid Saudi Araabia naftajuhet. Ühendriikide valitsus tõi Iraagist välja kogu personali, kes ei olnud seotud erakorraliste ülesannetega. Põhjuseks “rünnakuohu kasv”.

Samas on nafta hinnatõusu piiranud USA-Hiina kaubandussõda ning sellel nädalal toimub ka OPECi kohtumine, kus arutatakse tootmiskärbete pikendamist.

“Tundub, et USA ja Iraani vaheliste pingete kasv on naftahindu toetama hakanud,” ütles Commerzbanki analüütik Carsten Fritsch.