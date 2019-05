Starbucksi Hiina konkurent alustas börsil tugevalt

Inimesed jalutavad mööda avamist ootavast Luckin Coffee kohvikust Pekingis. Foto: EPA-EFE/ROMAN PILIPEY

Luckin Coffee aktsiad tõusid reedel oma esimesel kauplemispäeval üle 20%, viidates tugevale investorite nõudlusele Hiina kohvikutebrändi aktsia vastu, kirjutab Reuters.

Luckin Coffee, mis on öelnud, et soovib Hiinas võistelda Starbucksi turuosa pärast, kaasas aktsiate esmase avaliku emissiooniga 561 miljonit dollarit, kui asetas oma IPO hinna esialgse pakkumise ülemisse äärde. Pakkumishinna järgi on Luckini turuväärtuseks 4,2 miljardit dollarit, tehes sellest käesoleva aasta siiamaani suurima Hiina firma IPO USA aktsiaturul.