PRFoods: Eesti üksuste tulemusega ei saa rahul olla

Portfelli pööramine väikese marginaaliga toodetelt kasumlikumate vastu on vähendanud käivet, suurim langus on toimunud Eestis, kalatootja PRFoods kirjutab oma majandustegevuse kokkuvõttes.

"Suurenenud tööjõukulud ja väiksem müük Soome ca 1,5 miljoni euro võrra," põhjendas PRFoods Eesti üksuse kahjumit, pildil PRFoodsi tehas Saaremaal. Foto: Irina Mägi

PRFoodsi 2018/2019. finantsaasta 3. kvartali müügitulu oli 18,1 miljonit eurot (eelmisel aastal samal ajal 22,7 miljonit eurot) ning 9 kuu müügitulu 64,2 miljonit eurot (72,7 miljonit eurot). Müügi vähenemise tingisid eelkõige väiksem müük Eesti tehasest Soome ja toorkala vahendamise vähenemine Soomes, selgitab ettevõte.

Samas oli brutokasumi vähenemine oluliselt väiksem käibe vähenemisest. 2018/2019. aasta 3. kvartali brutokasum oli 2,1 miljonit eurot võrreldes 2,4 miljoni euroga aasta tagasi. 9 kuu brutokasum oli 9,8 miljonit eurot võrrelduna 11,4 miljoni euroga eelmisel aastal.

Grupi EBITDA oli 3. kvartalis -0.5 miljonit eurot (eelmisel aastal 0,6 miljonit eurot). 9 kuu baasil oli Grupi EBITDA 1,4 miljonit eurot võrreldes 4,1 miljoni euroga eelmisel aastal. Põhiliselt mõjutas EBITDAd eelmise kvartali erakordselt halb tulemus Eesti üksusest, mis jätkus osaliselt veel 3. kvartalis.

Kontserni konsolideerimisgrupi, Saaremere Kala EBITDA prognoos kogu 2018/2019. aastaks on 4,3 miljonit eurot (arvestamata PRFoodsi, kontserni emaettevõtte juhtimiskulusid).

2018/2019. finantsaasta põhiline tegevus on olnud suunatud tooteportfelli muutmisele, liikumaks välja madala marginaalsusega toodetest, mis on toonud endaga kaasa ka käibelanguse, teatas PRFoods. Kõrgemad tootemarginaalid ei kompenseeri veel käibe langusest tulenevat oluliselt väiksemat kogukasumit. „Alles aprillist suutsime saavutada suuremat käivet kuupõhiselt võrreldes eelmise aastaga,“ seisab aruandes.

Grupi peamine Soome üksus Heimon Kala saavutas 3. kvartalis 82% suurema EBITDA võrreldes eelmise aastaga. Trio Trading oli samas jätkuvalt kahjumis nii 3. kvartalis kui 9 kuu kokkuvõttes, mistõttu oleme alustanud seal kulude restruktureerimist.

Suurim langus on kahjuks toimunud Eestis. „Eesti tehase kahjum tulenes samas põhiliselt kahest asjaolust – suurenenud tööjõukulud ja väiksem müük Soome ca 1,5 miljoni euro võrra. Eesti üksuste tulemusega ei saa rahul olla“, hindas PRFoods. Samas on Eesti üksus suutnud kasvatada käivet Eesti sees 700 000 euro võrra, peamiselt jaekettidele ja suurematele laevafirmadele.

Suurbritannias on lõpule viidud Coln Valley tootmise üleviimine Aberdeeni. „Sellega seoses tuleb 4. kvartalis lisakulusid ca 200 000 eurot Coln Valley tehase rendilepingu lõpetamise eest, kuid samas säästame pikaajalistelt rendikohustustelt ca 500 000 aastat järgmise 7 aasta jooksul,“ selgitas PRFoods.

Ettevõtte bilanss on jätkuvalt hea, vaba raha on ettevõttel 6,2 miljonit (eelmisel aastal samal perioodil 7,1 miljonit eurot).

3. kvartalis alustasime ulatuslikku ettevõtete sünergia- ja kulude kokkuhoiu programmi. „Oleme vähendanud grupisisesest sünergiast tulenevalt Trio Tradingus kulusid aasta baasil 480 000 euro ulatuses. Eestis oleme algatanud kulude kokkuhoiu programmi, mille aastane mõju on eelduslikult 360 000 eurot. Grupi eesmärk on vähendada järgmisel finantsaastal kulusid vähemalt 1 miljoni euro võrra,“ teatas ettevõte.

„Kuigi ei saa rahul olla grupi tootmis- ja müügiüksuste restruktureerimise kiirusega, oleme saavutanud positiivse arengu meie kalakasvatuse üksuses. Rootsist ootame täiendavaid kasvatuslube juba sel aastal ning Eestis on alustatud keskkonnamõjude hindamist kolmel alal. Loodame, et need viiakse läbi 2019 aastal, et alustada kalakasvatuste rajamist juba 2020. aastal lisaks olemasolevale kasvatusele. Positiivsete arengute korral peaks meie kasvatusmaht tõusma lähiaastatel vähemalt 5000 tonni võrra. Lisaks oleme alustanud Paldiskis kalakasvatuse rajamise uurimist,“ kirjeldab ettevõte plaane.

2018/2019. finantsaasta lõpuks on kavas alustada kõiki ettevõtte kulubaasi optimeerivaid tegevusi ning järgmisel finantsaastal saavutada oluliselt suurem käive kui käesoleval aastal.