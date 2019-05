Analüütikud tilistavad Tesla osas häirekella

Tesla aktsia on viimasel ajal järsult langenud. Foto: Reuters

Järjekordne analüütik on vähendanud Tesla hinnasihti ning ettevõtte aktsia on langenud madalaima tasemeni alates 2016. aasta detsembrist.

Citigroupi analüütik Itay Michaeli alandas Tesla hinnasihti 238 dollarilt 191 dollarini. Ta kirjutas, et riskid on “negatiivselt kaldu” ning nõudlus on muutunud kehvemaks ja muret tekitab ka rahavoog. Tänasel kauplemispäeval on Tesla aktsia odavnenud 5 protsenti, 194,8 dollarini. Tegemist on kuuenda järjestikuse languspäevaga.

Investoritelt sellel kuul saadud 2,4 miljardi dollari suurune rahasüst on “positiivne samm, aga ei pruugi bilanssi veel korda ajada,” ütles Michaeli. Seda juhul, kui ettevõte ei suuda oma vaba rahavoo eesmärke täita. “Autotootja bilanssi võib tabada kindlustunde vähenemise spiraal, mis muudab olukorda järjest hullemaks. Ettevõte peaks andma teada, mida nad ootavad – kas halba või head.”

Selle nädala alguses avaldasid mitmed Wall Streeti analüütikud Tesla kohta negatiivseid raporte. Näiteks Morgan Stanley teatas, et kõige hullema stsenaariumi puhul kukub Tesla aktsia 10 dollarini. Robert W. Bairdi pikaajaline Tesla optimist Ben Kallo ütles, et negatiivsete meeleolude kadumiseks võib minna kuid. Ta vähendas hinnasihti 400 dollarilt 340 dollarini. Wedbushi analüütik Dan Ives kirjutas, et Teslal on vaja ronida “Killimanjaro kõrguse mäe” otsa, et jõuda selle aasta kasumlikkuse eesmärgini.