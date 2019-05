Hiina pitsitab USA ettevõtteid

Hiinas äri tegemine on muutunud keerulisemaks. Foto: AP/Scanpix

Küsitlused näitavad, et pea pooli Hiinas tegutsevaid USA ettevõtteid on tabanud Hiina-poolsed vastumeetmed, mis on viinud kas investeeringute vähendamise või suisa ärakolimiseni.

Ligi 47 protsenti Ameerika Ühendriikide kaubanduskoja Shanghais asuvatest liikmetest ütles, et lisaks tariifidele on hakatud nende tellimusi tollis kauem kinni hoidma, veninud on litsentside saamine ning tihenenud inspektsioonid, kirjutab Financial Times.