Helenius viiks Trigoni börsilt ära, kui see nii kallis poleks

Täna toimunud Trigon Property Developmenti aktsionäride koosolekul kinnitati kahjum. Trigon PD nõukogu esimees Joakim Helenius rääkis ettevõtte tulevikuvisoonist.

Trigoni aktsionäride koosolek. Suuromanikud ja nõukogu liikmed Torfinn Losvik (vasakul) ja Joakim Helenius. Foto: Liis Treimann

Kinnisvaraarendaja Trigon PD on kurikuulus sellepoolest, et sisuliselt on ettevõttel 22 hektarit maad Pärnus ja peale jupiti kruntide müükide ei toimu seal juba aastaid sisulist majandustegevust.